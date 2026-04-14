Boban sulla notte Champions: "Atletico-Barça la vera sfida, occhio se segnano all'inizio"

Questa sera si giocano i quarti di finale di ritorno della Champions League, con il programma delle partite che comincia con Atletico Madrid-Barcellona (andata 2-0) e con Liverpool-Paris Saint-Germain (0-2 dopo il primo atto).

Dagli studi di Sky Sport arriva un primo commento introduttivo dell'ex attaccante Zvonimir Boban, attuale presidente della Dinamo Zagabria: "Certamente la partita più aperta è interessante di stasera è la sfida spagnola. Anche come idee di calcio, si sfidano due filosofie opposte. E se segna subito il Barcellona, vedo grandi chance per loro: anche in dieci, all'andata, hanno quasi dominato l'Atletico. Che ha giocato un'ora con l'uomo in più ma non ha dominato. Credo abbiano un po' di timore sulle qualità del Barcellona".

Le formazioni ufficiali delle due partite di questa sera in Champions League:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez.

BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo; Pedri, Gavi; Yamal, Olmo, Lopez; Torres.

LIVERPOOL (4-3-1-2): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Wirtz; Isak, Ekitiké.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.