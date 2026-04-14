Serie B, recupero 31ª giornata: Catanzaro-Modena è sul 2-1 all'intervallo
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Si è appena concluso il primo tempo di Catanzaro-Modena, recupero della 31ª giornata del campionato di Serie B. All'intervallo al 'Ceravolo' il risultato è sul 2-1 per i padroni di casa grazie alle reti di Pittarello al 5' e Rispoli al 40'. Nel mezzo il gol del momentaneo pareggio dei Canarini con Adorni.
Queste le formazioni ufficiali della sfida (clicca qui per seguire il live del match su TMW):
Catanzaro (4-3-1-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Fellipe Jack, Favasuli; Alesi, Pontisso, Rispoli; Liberali; Iemmello, Pittarello. Allenatore: Aquilani.
Modena (3-5-2): Pezzolato; Dellavalle, Adorni, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Cotali; De Luca, Ambrosino. Allenatore: Sottil.
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