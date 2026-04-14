Ternana, pressing della Lega sui Rizzo: si spinge per la liquidazione giudiziaria e salvare il campionato
Proseguono senza sosta i tentativi della Lega per evitare uno scenario irreversibile in casa Ternana. Secondo quanto raccolto da TernanaNews, infatti, è in corso un pressing continuo sulla proprietà da parte delle istituzioni della Lega Pro per provare a modificare la decisione iniziale di procedere con la liquidazione volontaria.
L’obiettivo è chiaro: convincere la famiglia Rizzo a optare per una liquidazione giudiziaria, soluzione che permetterebbe al club rossoverde di portare a termine regolarmente la stagione con le ultime due partite ancora da disputare. In questo scenario, la Ternana andrebbe incontro a una penalizzazione immediata, ma si eviterebbe lo stravolgimento del campionato, soprattutto nel Girone B.
Non solo. Questa strada consentirebbe anche di guadagnare tempo prezioso in vista del futuro. La società avrebbe infatti la possibilità di cercare un nuovo acquirente entro il 30 giugno, con l’obiettivo di mantenere la categoria anche nella prossima stagione. Un eventuale compratore, inoltre, non sarebbe chiamato a farsi carico dell’intero debito accumulato, ma soltanto di quello di natura federale, comunque significativo ma inferiore alle cifre complessive circolate nelle ultime ore.
La Lega, dunque, si muove su un doppio binario: da una parte salvaguardare la regolarità del campionato, evitando possibili ricorsi estivi da parte delle altre società; dall’altra provare a garantire una prospettiva, seppur minima, al club umbro.
Le prossime ore saranno decisive per capire se il pressing porterà a un cambio di rotta. In caso contrario, il rischio di un epilogo traumatico per la stagione della Ternana e per l’intero Girone B resterebbe più che concreto.