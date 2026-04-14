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Liverpool-PSG, le formazioni ufficiali: Salah escluso, Slot si affida a Isak e Ekitike davanti

Liverpool-PSG, le formazioni ufficiali: Salah escluso, Slot si affida a Isak e Ekitike davantiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:48Serie A
Michele Pavese

Scelte forti e tanto talento in campo per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain, con i francesi che partono dal vantaggio per 2-0 maturato all’andata. Arne Slot si affida a una squadra molto offensiva: davanti al portiere Giorgi Mamardashvili, la linea difensiva vede Frimpong e Kerkez sugli esterni, con la coppia centrale formata da Ibrahima Konaté e Virgil van Dijk. In mezzo al campo spazio alla qualità e alla corsa con Szoboszlai, Gravenberch e Mac Allister, mentre Florian Wirtz agisce da rifinitore alle spalle del tandem offensivo composto da Alexander Isak e Hugo Ekitiké. Escluso dunque Mohamed Salah, che è rimasto in panchina per tutto il match del Parc des Princes, così come Federico Chiesa.

Sul fronte Paris Saint-Germain di Luis Enrique si presenta con un classico 4-3-3 altamente tecnico e dinamico. Tra i pali c’è Safonov, con Hakimi e Mendes sulle corsie difensive e la coppia centrale Marquinhos-Pacho a guidare il reparto arretrato. In mezzo al campo il mix è di qualità e intensità: Warren Zaïre-Emery, Vitinha e João Neves garantiscono equilibrio e creatività. Davanti, invece, il tridente è di livello assoluto con Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

Le formazioni ufficiali

Liverpool (4-3-1-2): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Wirtz; Isak, Ekitiké. All. Slot

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

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