Catanzaro-Modena, le formazioni ufficiali del recupero: Aquilani passa a quattro
Arrivano le formazioni ufficiali di Catanzaro-Modena, recupero della 31ª giornata del campionato di Serie B.
Rispetto al pareggio di Avellino, complici le indisponibilità, Aquilani passa alla difesa a quattro con Favasuli terzino sinistro e Liberali alle spalle del tandem Iemmello-Pittarello. Cambiano anche i Canarini con Pezzolato al posto dell'infortunato Chichizola fra i pali, una difesa rinnovata per due terzi rispetto al match di sabto scorso e una mediana con Cotali al posto di Zanimacchia. Davanti spazio al tandem De Luca-Ambrosino.
Catanzaro (4-3-1-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Fellipe Jack, Favasuli; Alesi, Pontisso, Rispoli; Liberali; Iemmello, Pittarello. Allenatore: Aquilani.
Modena (3-5-2): Pezzolato; Dellavalle, Adorni, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Cotali; De Luca, Ambrosino. Allenatore: Sottil.
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