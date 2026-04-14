Atletico Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: le scelte di Flick per la rimonta
Alle ore 21:00 di questa sera iniziano i quarti di finale di ritorno di Champions League, tra le prime due partite in programma oggi c'è la sfida del Metropolitano tra Atletico Madrid e Barcellona, che ripartono dal parziale di 2-0 in favore dei biancorossi ottenuto al Camp Nou, risultato che impone questa sera alla squadra ospite di provare una rimonta.
Di seguito le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Barcellona, sfida che sarà arbitrata dal direttore di gara francese Clement Turpin.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez.
A disposizione: Oblak, Esquivel, Mendoza, Cardoso, Sorloth, Baena, Almada, Vargas, Gonzalez, Martinez, Bonar, Diaz.
Allenatore: Diego Simeone.
BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo; Pedri, Gavi; Yamal, Olmo, Lopez; Torres.
A disposizione: Szczesny, Kochen, Balde, Araujo, Lewandowski, Rashford, Casado, De Jong, Bardghij, Cortes, Espart, Marques.
Allenatore: Hansi Flick.