Giallo in Como-Inter, il gol di Dumfries è irregolare? Il fallo di Nico Paz su Sucic è dubbio

C'è un episodio di cui nessuno ha parlato e riguarda Como-Inter. La punizione dalla quale nasce il primo gol di Dumfries, quello del momentaneo 2-3, nasce da un fallo di Nico Paz su Petar Sucic che è quantomeno discutibile. Il fantasista argentino da subito infatti dice a Davide Massa: "Non l'ho toccato, non l'ho toccato, si è buttato". Il direttore di gara però risponde spiegando che ha allargato la gamba e di conseguenza ha commesso un'infrazione.

Dalle immagini proposte da DAZN, è evidente come Nico Paz effettivamente non sfiori la gamba del croato, che accentua la caduta una volta perso il pallone. Il concetto lo ripete anche Cesc Fabregas al quarto uomo Giovanni Ayroldi, ma non c'è niente da fare. Il resto poi è storia, con Calhanoglu che cerca sul secondo palo Dumfries, il quale sfrutta al massimo il blocco di Akanji e batte Butez.

La panchina dell'Inter ha protestato invece in seguito, quando è stato assegnato il calcio di rigore al Como per fallo di Bonny su Nico Paz. Chivu è andato su tutte le furie e ha da subito ripetuto: "Non è fallo, non è fallo. Ma quale rigore?". Alla fine i nerazzurri riescono comunque a vincere 4-3 e ipotecano lo scudetto, andando a +9 sul Napoli.