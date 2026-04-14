Open VAR sul contatto Bonny-Nico Paz in Como-Inter: "Non c'è fallo, il rigore andava tolto"

Con il termine della 32^ giornata di Serie A, arriva il consueto appuntamento con Open VAR, il format che su DAZN analizza i principali episodi arbitrali dell'ultimo turno di campionato. Presente in studio Dino Tommasi, componente della CAN, che parte dal presunto fallo da rigore di Bonny su Nico Paz durante la pirotecnica partita tra Como e Inter terminata 3-4

Il grosso problema di questo episodio è che in sala VAR si concentrano sul punto del contatto (dentro o fuori l'area di rigore, ndr) ma non sulla qualità del contatto? "Esattamente - sottolinea Tommasi -. L'arbitro Massa da campo affronta una situazione comunque problematica. Di primo impatto lui dice 'fondo, fondo', poi si ricostruisce l'immagine perché sente il colpo, che in realtà però è dato da Nico Paz su Bonny che si oppone semplicemente ad un tiro. Il rigore ci sarebbe se Bonny fosse intervenuto sul giocatore, ma essendo un'opposizione ha tutto il diritto di farlo. Qui non c'è l'imprudenza che l'arbitro ha ipotizzato sentendo quel colpo".

Prosegue Tommasi: "Quindi l'errore di campo di Massa in una situazione complessa è il fatto di ricostruirsi un'immagine senza seguire il suo istinto iniziale. L'errore della sala VAR è stato quello di soffermarsi soltanto sul punto di contatto e di non analizzare la situazione, di dare per scontata la prima sensazione del varista Aureliano. In realtà si doveva chiamare una OFR per revocare il fallo e di conseguenza l'ammonizione. In questo caso è imprescindibile il richiamo al monitor. Non c'è il fallo, ma una opposizione semplicissima, il calcio di rinvio che aveva ipotizzata Massa nella propria prima sensazione era la decisione corretta. È un errore chiaro della sala VAR, con Aureliano e Maggioni, nel non richiamare l'arbitro a rivedere la situazione. Le on-field review sono necessarie per stabilire la verità del campo. Non si tratta di situazioni grigie in cui resta la centralità dell'arbitro. C'è un errore dell'arbitro, tecnicamente evidente, e quindi dobbiamo richiamarlo per ristabilire la corretta situazione di campo. Non c'è fallo, quindi questo calcio di rigore si toglie".