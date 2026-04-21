Serie A, la lotta salvezza entra nel vivo: ecco quanto incasserebbero i club in caso di retrocessione

Si accende la lotta retrocessione: quanto vale il paracadute e quanto incassano i club

Mancano ancora 5 giornate al termine della Serie A e, se la lotta per lo scudetto è virtualmente chiusa, con l'Inter a +12 su Napoli e Milan, quella per la salvezza è apertissima. Il Pisa e l'Hellas Verona hanno un piede e mezzo in Serie B, ma Lecce e Cremonese sono appaiate al 18° posto in classifica e faranno di tutto per evitare di retrocedere in cadetteria.

Uno degli argomenti che torna sempre a essere attuale è quello del paracadute, ovvero la cifra che ciascun club incasserebbe in caso di mancata permanenza nella massima categoria. La regola è chiara e prevede che una società che ha militato in Serie A per una sola stagione ha diritto a 10 milioni di euro, una che ne ha disputate 2 delle ultime 3 a 15 milioni di euro e una che ha preso parte a 3 delle ultime 4 invece a 25 milioni di euro. Nel caso in cui la somma totale superi 60 milioni di euro, le quote per ogni club saranno proporzionalmente ridotte.

La classifica oggi è la seguente: Cagliari 33 punti, Cremonese 28, Lecce 28, Hellas Verona 18 e Pisa 18. Di seguito dunque quanto percepirebbe ognuna delle squadre coinvolte:

Cagliari 25 milioni di euro

Cremonese 10 milioni

Lecce 25 milioni

Hellas Verona 25 milioni

Pisa 10 milioni