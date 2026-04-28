Focus TMW Serie A, la Top 11 dopo 34 giornate: McTominay è la novità di formazione

Una novità nella Top 11 di Serie A dopo 34 giornate. Avanza imperiosamente Scott McTominay, miglior giocatore della scorsa stagione. Lo scozzese, dopo l'8 in pagella preso contro la Cremonese, entra nel centrocampo ideale prendendo il posto di Piotr Zielinski. Ecco il nostro 4-3-2-1:

Wladimiro Falcone (Lecce) 6.41

Enrico Delprato (Parma) 6.21

Gleison Bremer (Juventus) 6.43

Marc-Oliver Kempf (Como) 6.28

Federico Dimarco (Inter) 6.59

Nicoloò Barella (Inter) 6.40

Hakan Calhanoglu (Inter) 6.50

Scott McTominay (Napoli) 6.41

Nico Paz (Como) 6.45

Kenan Yildiz (Juventus) 6.40

Lautaro Martinez (Inter) 6.48

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SERIE A - 34ª GIORNATA

Napoli - Cremonese 4-0

3' McTominay, 44' aut. Terracciano, 45' + 3 De Bruyne, Alisson Santos

Parma - Pisa 1-0

82' Elphege

Bologna - Roma 0-2

7' Malen, 45' + 1 El Aynaoui

Hellas Verona - Lecce 0-0

Fiorentina - Sassuolo 0-0

Genoa - Como 0-2

10' Douvikas, 68' Diao

Torino - Inter 2-2

23' Thuram, 61' Bisseck, 70' Simeone, 79' rig. Vlasic

Milan - Juventus 0-0

Cagliari - Atalanta 3-2

1' e 8' Mendy, 40' e 45' Scamacca, 47' Borrelli

Lazio - Udinese 3-3

18' Ehizibue, 50' L. Pellegrini, 80' Pedro, 86' e 90' + 3 Atta, 90' + 5 Maldini

CLASSIFICA

1. Inter 79

2. Napoli 69

3. Milan 67

4. Juventus 64

5. Como 61

6. Roma 61

7. Atalanta 54

8. Lazio 48

9. Bologna 48

10. Sassuolo 46

11. Udinese 44

12. Parma 42

13. Torino 41

14. Genoa 39

15. Fiorentina 37

16. Cagliari 36

17. Lecce 29

18. Cremonese 28

19. Hellas Verona 19

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

12 reti: Paz e Douvikas (Como) e Thuram (Inter)

11 reti: Malen (Roma)

10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 35ª GIORNATA

Pisa - Lecce (venerdì 1° maggio, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Torino (sabato 2 maggio, ore 15, DAZN)

Como - Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, DAZN)

Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)

Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)

Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)

Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)