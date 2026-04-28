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Serie A, la Top 11 dopo 34 giornate: McTominay è la novità di formazione

Serie A, la Top 11 dopo 34 giornate: McTominay è la novità di formazioneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 16:30Serie A
Gaetano Mocciaro

Una novità nella Top 11 di Serie A dopo 34 giornate. Avanza imperiosamente Scott McTominay, miglior giocatore della scorsa stagione. Lo scozzese, dopo l'8 in pagella preso contro la Cremonese, entra nel centrocampo ideale prendendo il posto di Piotr Zielinski. Ecco il nostro 4-3-2-1:

Wladimiro Falcone (Lecce) 6.41

Enrico Delprato (Parma) 6.21
Gleison Bremer (Juventus) 6.43
Marc-Oliver Kempf (Como) 6.28
Federico Dimarco (Inter) 6.59

Nicoloò Barella (Inter) 6.40
Hakan Calhanoglu (Inter) 6.50
Scott McTominay (Napoli) 6.41

Nico Paz (Como) 6.45
Kenan Yildiz (Juventus) 6.40

Lautaro Martinez (Inter) 6.48

- - -

SERIE A - 34ª GIORNATA
Napoli - Cremonese 4-0
3' McTominay, 44' aut. Terracciano, 45' + 3 De Bruyne, Alisson Santos
Parma - Pisa 1-0
82' Elphege
Bologna - Roma 0-2
7' Malen, 45' + 1 El Aynaoui
Hellas Verona - Lecce 0-0
Fiorentina - Sassuolo 0-0
Genoa - Como 0-2
10' Douvikas, 68' Diao
Torino - Inter 2-2
23' Thuram, 61' Bisseck, 70' Simeone, 79' rig. Vlasic
Milan - Juventus 0-0
Cagliari - Atalanta 3-2
1' e 8' Mendy, 40' e 45' Scamacca, 47' Borrelli
Lazio - Udinese 3-3
18' Ehizibue, 50' L. Pellegrini, 80' Pedro, 86' e 90' + 3 Atta, 90' + 5 Maldini

CLASSIFICA
1. Inter 79
2. Napoli 69
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 61
6. Roma 61
7. Atalanta 54
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Sassuolo 46
11. Udinese 44
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 39
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 29
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18

MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
12 reti: Paz e Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
11 reti: Malen (Roma)
10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 35ª GIORNATA
Pisa - Lecce (venerdì 1° maggio, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Torino (sabato 2 maggio, ore 15, DAZN)
Como - Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, DAZN)
Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)
Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)
Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)
Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)

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