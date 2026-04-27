TMW Il Lecce riprende la preparazione a Villafranca: Pierotti e Veiga ancora a parte

Ricomincia il lavoro del Lecce di Eusebio Di Francesco in vista del prossimo impegno di campionato contro la Pisa. La squadra si è ritrovata oggi per una seduta mattutina, ma l'attenzione dello staff medico rimane rivolta ai singoli ancora ai box. Pierotti e Veiga hanno svolto un lavoro differenziato e difficilmente saranno a disposizione, ma le energie del reparto dei preparatori rimane tutta sul loro rientro in campo il prima possibile.

Verso il Pisa: torna a disposizione Tiago Gabriel

Domani mattina seduta di allenamento a Villafranca: lo staff proverà a capire i margini di recupero per la sfida ai viola dei tre giocatori che si stanno allenando lontani dal gruppo.