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Il Lecce riprende la preparazione a Villafranca: Pierotti e Veiga ancora a parte
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Ricomincia il lavoro del Lecce di Eusebio Di Francesco in vista del prossimo impegno di campionato contro la Pisa. La squadra si è ritrovata oggi per una seduta mattutina, ma l'attenzione dello staff medico rimane rivolta ai singoli ancora ai box. Pierotti e Veiga hanno svolto un lavoro differenziato e difficilmente saranno a disposizione, ma le energie del reparto dei preparatori rimane tutta sul loro rientro in campo il prima possibile.
Verso il Pisa: torna a disposizione Tiago Gabriel
Domani mattina seduta di allenamento a Villafranca: lo staff proverà a capire i margini di recupero per la sfida ai viola dei tre giocatori che si stanno allenando lontani dal gruppo.
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