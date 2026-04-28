Pisa-Lecce fa 20! Nei Duemila (quasi) sempre 1-0 o 0-1. Che tragedia le riprese

Ventesimo Pisa-Lecce di campionato. Fra Serie A, cadetteria, Serie C. Quarto nel massimo torneo. Prima, infatti, ci sono stati: il 3-0 del 1985-1986; l’1-1 del 1988-1989; il 4-0 del 1990-1991. Insomma, nerazzurri sempre a segno e a punti. Giallorossi che soltanto in una occasione hanno colto un risultato favorevole.

Pertanto, le 3 affermazioni salentine sono da ricercare fra il secondo e terzo livello del calcio italiano. In Serie B arrivarono nei play-off del 2007-2008 e nel 2020-2021. In Serie C fu nel 1953-1954.

Curiosità, tutti e 3 i successi giallorossi sono arrivati col minimo risultato utile e necessario: l’1-0.

A proposito, gli ultimi 4 incroci Pisa-Lecce sono tutti terminati con un 1-0: in 2 occasioni a favore dei toscani (2013-2014 e 2021-2022); in altre 2 a favore dei pugliesi (2020-2021 e lo spareggio 2007-2008).

L’unico punteggio differente da un 1-0 in tutti gli anni Duemila è rappresentato dall’1-1 dalla regular season del 2007-2008.

Ultima curiosità sul punteggio fino ad ora ricordato… fra 1-0 e 0-1 ne contiamo 8 in 19 Pisa-Lecce (praticamente s’è visto ogni due match).

Terminiamo questa carrellata sui precedenti ricordando che i nerazzurri sono in vantaggio 12-3 per vittorie e 30-9 per marcature, mentre i match chiusi in parità ammontano a 4.

All’andata – strano a dirsi – fu 1-0 con Stulic in gol al 72’.

Situazione in classifica.

Pisa ultimo con 18 punti (2V – 12X – 20P con 24GF e 61GS), 10 dei quali all’Arena Anconetani – Garibaldi (2V – 4X – 11P con 8GF e 21GS). Reduce da 5 KO in fila (nuovo primato negativo stagionale per i toscani). Lecce che rincorre la salvezza da 29 (7V – 8X – 19P con 22GF e 46GS), di cui 12 lontano dal Giardiniero – Via del Mare (3V – 3X – 11P con 10GF e 23GS). Viene da 2 pari, non coglie successo dal 28esimo turno.

Attenzione, nerazzurri e giallorossi, se escludiamo il Verona, sono le squadre che hanno perso più punti nel passaggio dal primo al secondo tempo: da 28 a 18 i toscani, da 38 a 29 i pugliesi.

Nella classifica all time di Serie A col girone unico il Pisa conta 198 gol marcati.

Negli ultimi cinque campionati di A la squadra che ha chiuso il torneo come fanalino di coda non è mai andata sotto quota 17 (Salernitana nel 2023-2024), però ad eccezione del Monza 2024-2025 (chiuse a 18), tutte hanno fatto più punti di quelli che mettono in mostra i toscani quest’oggi (19 Sampdoria 2022-2023; 27 Venezia 2021-2022; 20 Parma 2020-2021).

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)*

19 incontri disputati

12 vittorie Pisa

4 pareggi

3 vittorie Lecce

30 gol fatti Pisa

9 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Lecce 1-0, 24° giornata 1947/1948

L’ULTIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Lecce 1-0, 17° giornata 2021/2022

* Compreso il play-off al termine della stagione 2007/2008.