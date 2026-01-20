Serie A, la Top 11 dopo la 21ª giornata: Lautaro Martinez si riprende una maglia

Due novità rispetto all'ultima Top 11. Tornano nella formazione tipo Saelemaekers e Lautaro Martinez, che prendono il posto di Wesley e Hojlund. Le milanesi dominano con 4 giocatori a testa. Segue il Como con Kempf e Nico Paz e il Napoli con Zambo Anguissa. Abbiamo preso in considerazione solamente i giocatori che hanno giocato più della metà delle partite.

Mike Maignan (Milan) 6.50

Marc-Oliver Kempf (Como) 6.42

Manuel Akanji (Inter) 6.24

Alessandro Bastoni (Inter) 6.36

Alexis Saelemaekers (Milan) 6.21

André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64

Adrien Rabiot (Milan) 6.57

Federico Dimarco (Inter) 6.58

Christian Pulisic (Milan) 6.61

Nico Paz (Como) 6.55

Lautaro Martinez (Inter) 6.43

SERIE A - 21ª GIORNATA

Pisa - Atalanta 1-1

83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)

Udinese - Inter 0-1

20' Lautaro Martinez

Napoli - Sassuolo 1-0

7' Lobotka

Cagliari - Juventus 1-0

65' Mazzitelli

Parma - Genoa 0-0

Bologna - Fiorentina 1-2

19' Mandragora (F), 45' Piccoli (F), 88 ' Fabbian (B)

Torino - Roma 0-2

26' Malen, 72' Dybala

Milan - Lecce 1-0

76' Fullkrug

Cremonese - Hellas Verona 0-0

Lazio - Como 0-3

2' Baturina, 24' e 49' Paz

CLASSIFICA

1. Inter 49

2. Milan 46

3. Napoli 43

4. Roma 42

5. Juventus 39

6. Como 37

7. Atalanta 32

8. Bologna 30

9. Lazio 28

10. Udinese 26

11. Sassuolo 23

12. Cremonese 23

13. Parma 23

14. Torino 23

15. Cagliari 22

16. Genoa 20

17. Fiorentina 17

18. Lecce 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 14

MARCATORI

11 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Paz (Como) e Pulisic (Milan)

7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)