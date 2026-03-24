Focus TMW Serie A, la Top 20 dopo 30 giornate: Rabiot sale sul podio. Baturina in piazza d'onore

Federico Dimarco resta il miglior giocatore di Serie A per media voto. Cambia il podio con Martin Baturina che guadagna una posizione e sale in seconda posizione. Grande balzo in avanti di Adrien Rabiot, da ottavo a terzo. L'Inter è la squadra più rappresentata con 7 giocatori, seguono Como e Milan con 3, Juventus e Napoli 2. Infine Atalanta, Lecce e Sassuolo con un rappresentante. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Federico Dimarco (Inter) 6.63 (28)

2. Martin Baturina (Como) 6.56 (17)

3. Adrien Rabiot (Milan) 6.48 (21)

4. Nico Paz (Como) 6.47 (29)

5. Piotr Zielinski (Inter) 6.45 (22)

6. Kenan Yildiz (Juventus) 6.44 (27)

7. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.42 (30)

8. Lautaro Martínez (Inter) 6.42 (24)

9. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.42 (19)

10. Gleison Bremer (Juventus) 6.42 (18)

11. Luka Modric (Milan) 6.41 (28)

12. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.41 (22)

13. Scott McTominay (Napoli) 6.40 (25)

14. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.38 (21)

15. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.35 (30)

16. Domenico Berardi (Sassuolo) 6.35 (20)

17. Nicolò Barella (Inter) 6.33 (27)

18. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.33 (26)

19. Alessandro Bastoni (Inter) 6.33 (24)

20. Christian Pulisic (Milan) 6.33 (20)

SERIE A - 30ª GIORNATA

Cagliari - Napoli 0-1

2' McTominay

Genoa - Udinese 0-2

66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis

Parma - Cremonese 0-2

54' Maleh, 68' Vandeputte

Milan - Torino 3-2

36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)

Juventus - Sassuolo 1-1

14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)

Como - Pisa 5-0

7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone

Atalanta - Hellas Verona 1-0

37' Zappacosta

Bologna - Lazio 0-2

72' e 82' Taylor

Roma - Lecce 1-0

57' Robinio Vaz

Fiorentina - Inter 1-1

1' Pio Esposito, 77' Ndour

CLASSIFICA



1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Lazio 43

9. Bologna 42

10. Sassuolo 39

11. Udinese 39

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 29

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)

Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)