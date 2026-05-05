Fabregas: "Palestra, ristorante e campo allargato: al Como sono più che un allenatore"

Nel corso della sua lunga intervista al Telegraph il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato anche dei suoi compiti all'interno del club lariano che vanno oltre quelli di semplice allenatore. Queste le sue parole:

Il suo ruolo al Como, oltre a quello da allenatore?

"Prendo tutte le decisioni calcistiche. Il ds è ogni giorno al mio fianco e vediamo il calcio nello stesso modo. Per gli acquisti lavoriamo coi dati, abbiamo i nostri osservatori, ma poi deve essere qualcuno in cui credo, devono essere giocatori di cui sono convinto. Sono felice e fortunato ad avere un presidente che crede in me e mi lascia prendere decisioni calcistiche. Questo per me è fondamentale".

Altri compiti all'interno del club?

"La palestra l'ho disegnata io insieme agli architetti. Ho disegnato il vetro di fronte, una cosa imparata da Wenger. La palestra deve guardare il campo. L'edificio dove mangiamo. Allo stadio ho detto che avevamo bisogno di un campo più grande essendo una squadra che vuole il possesso. Quindi l'ho allargato. Per qualcuno è una cosa stupida, ma un metro può fare la differenza quando provi ad usare l'ampiezza".