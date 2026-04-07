Mbappé raggiunge Inzaghi ed entra nel "club dei 14". Kane ora punta una leggenda Real
La notte del Bernabeu non ha solo regalato spettacolo in campo, ma ha aggiornato anche classifiche storiche che raccontano la grandezza dei protagonisti. Con i gol segnati nella sfida d'andata dei quarti di finale, Harry Kane e Kylian Mbappé continuano la loro scalata tra i migliori marcatori di sempre nelle competizioni europee. L’inglese sale a quota 75 reti, avvicinandosi a Raúl González, mentre il francese raggiunge le 70 marcature e aggancia Filippo Inzaghi.
Davanti a loro restano nomi iconici: Cristiano Ronaldo guida con 145 gol, seguito da Lionel Messi (132), Robert Lewandowski (117) e Karim Benzema (92). Una graduatoria che racconta epoche diverse ma lo stesso filo conduttore: la capacità di incidere nelle notti che contano. Ma c’è un altro dato che esalta ulteriormente la stagione di Mbappé. Con i suoi numeri attuali, il fuoriclasse francese entra in una cerchia ristrettissima di giocatori capaci di segnare almeno 14 gol in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League. Un club esclusivo che comprende mostri sacri come José Altafini, Ruud van Nistelrooy, Messi, Cristiano Ronaldo (riuscito nell’impresa addirittura tre volte), Lewandowski e Benzema.
Numeri che certificano una cosa: Mbappé è il presente assoluto del calcio europeo. E, a giudicare dal ritmo, anche la storia potrebbe presto appartenergli.
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