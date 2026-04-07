Il Bayern batte il Real 14 anni e 9 partite dopo. I Blancos ora devono imitare l'Inter
Il successo del Bayern Monaco al Santiago Bernabéu non è soltanto una vittoria pesante in chiave qualificazione, ma assume contorni storici alla luce dei numeri e dei precedenti contro il Real Madrid. I bavaresi tornano infatti a battere i blancos in una competizione ufficiale dopo ben 14 anni, interrompendo una striscia negativa che li vedeva incapaci di vincere contro il Real in UEFA Champions League dal lontano 2012. Una vera e propria maledizione spezzata dalla squadra di Vincent Kompany, che mette fine alla serie di nove partite senza successi contro gli spagnoli (sette sconfitte e due pareggi).
Ma i dati più significativi riguardano il peso di questa vittoria nell’economia del doppio confronto. Nella storia europea, il Bayern ha superato 30 delle 31 qualificazioni dopo aver vinto l’andata in trasferta: un dato impressionante, che conferma quanto i tedeschi sappiano gestire il vantaggio. L’unica eccezione risale all'edizione 2010/11 contro l’Inter. Dall’altra parte, il Real Madrid si trova davanti a un’impresa quasi proibitiva: solo una volta su sette è riuscito a ribaltare una sconfitta interna nella gara d’andata, un precedente che risale addirittura alla Coppa delle Coppe 1970-71 contro il Wacker Innsbruck.
Numeri che raccontano una storia chiara: il Bayern ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione. Ma quando si parla del Real Madrid in Europa, le statistiche spesso contano fino a un certo punto.
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