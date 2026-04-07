Arbeloa: "Siamo vivi, pensiamo a ciò che abbiamo fatto bene. Possiamo recuperare"

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Bayern Monaco, Alvaro Arbeloa ha analizzato con lucidità la prestazione del suo Real Madrid ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico blanco ha voluto subito lanciare un messaggio chiaro in vista del ritorno: "Siamo vivi. C’è solo un gol da recuperare. Non sarà facile a Monaco, ma possiamo farcela: siamo il Real Madrid”. Un’affermazione che racchiude lo spirito del club, abituato a ribaltare anche le situazioni più complicate in Europa.

Arbeloa ha poi puntato il dito sugli episodi che hanno indirizzato la gara: "Abbiamo concesso due situazioni che a questi livelli non puoi permetterti. Contro una squadra così vieni punito subito. Ne avevamo parlato anche all’intervallo". Allo stesso tempo, però, ha voluto sottolineare gli aspetti positivi: "Dobbiamo pensare anche a quello che abbiamo fatto bene. Abbiamo creato tante occasioni e reagito, questo è importante".

In vista della gara di ritorno, peserà l’assenza di Aurélien Tchouaméni, ma l’allenatore si è detto fiducioso: "È un’assenza importante, ma abbiamo una rosa forte. Daremo tutto, anche con Jude Bellingham che sarà ancora più in condizione: oggi è stato fondamentale".

Parole anche per Kylian Mbappé e Vinícius Júnior: "Hanno fatto una grande partita. Peccato per un gol in più che potevamo trovare, ma hanno creato problemi costanti al Bayern". Infine, un passaggio sull'Italia fuori dal Mondiale: "Sono cresciuto guardando la Serie A, è una delle nazionali migliori al mondo e ci ha fatto soffrire spesso. Tornerà ai suoi livelli".