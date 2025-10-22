Critiche a calendario, arbitri e sé stesso, Tuttosport apre: "Tudor contro tutti"
"Tudor contro tutti": così titola oggi in prima pagina Tuttosport. Il tecnico, sotto pressione, attacca: calendario (Madrid, ore 21 Real-Juve), arbitri, critiche e... sé stesso. Sei partite senza vittorie e fantasmi all'orizzonte, ma il croato si aspetta una reazione da Juve e tuona: "Con quello che ci hanno tolto a Verona e un altro sorteggio, con la Cremonese al posto del Milan, ora saremmo primi". Riecco Vlahovic e la difesa a tre.
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio basso: "Baroni: ora umili e feroci". Il discorso alla squadra da parte del tecnico. Il Toro atteso dal Genoa dopo l'impresa contro il Napoli, il mister chiede massimo impegno e testa giusta per non rovinare tutto.
