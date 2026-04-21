TMW Sogliano vuole rimanere al Verona? Il triennale è per dare stabilità dopo retrocessione

Sean Sogliano può essere confermato dall'Hellas Verona, ma sarà una sua scelta. Perché gli è stato proposto un contratto triennale - come anticipato QUI - ma la proposta dovrà essere accompagnata da un ampio margine di libertà e alcune garanzie tecniche per cercare di ritrovare subito la promozione in Serie A, dopo che oramai per la retrocessione in B manca solamente l'ufficialità.

Presidio Investors - che nei giorni scorsi era proprio in Veneto con degli emissari - non ha intenzione di avere un terremoto. Perché la filosofia non è cambiata granché dopo l'addio di Maurizio Setti, mentre sono stati investiti diversi soldi nel corso del mercato di gennaio per cercare una salvezza che non arriverà. Non tutte le ciambelle riescono con il buco e dopo salvezze consecutive - una fortunata tre anni fa con il bilancio salvato dalle cessioni di gennaio - non c'è l'idea di rompere il matrimonio, anzi, di rilanciarlo.

Sogliano in questo senso è una figura di garanzia. Non è un caso se è stato seguito, negli ultimi mesi, da diversi club come il Torino e il Napoli, così come l'Atalanta. La risposta arriverà in dieci giorni e da Verona sperano che sia positiva, seppur lo stesso Sogliano volesse parlare con la proprietà prima di sciogliere le riserve.