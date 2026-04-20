TMW Sorpresa Hellas Verona, offerto contratto triennale a Sogliano. In 10 giorni la risposta

Sean Sogliano può rimanere all'Hellas Verona? È una domanda che in questo momento non ha risposta, perché probabilmente anche i protagonisti della trattativa non sa come potrà terminare. Nelle scorse settimane sembrava ci fosse il prologo dell'addio, considerato che era in agenda un incontro fra la proprietà e il dirigente che, da par suo, non sembrava incline a restare.

Ed è questa la sorpresa maggiore. Perché l'Hellas Verona ha proposto un triennale per rimanere, con Presidio Investors che nei scorsi giorni ha spedito degli emissari in Veneto per capire quali possono essere i margini e se c'è trattativa. In questo momento c'è uno stallo perché la proposta è allettante, ma lo stesso Sogliano vuole delle risposte nette circa quale possa essere il progetto: concludere con una retrocessione - sfiorata più volte - potrebbe essere un brutto modo per salutare, mentre cercare di costruire per il futuro è allettante.

Tra dieci giorni ci sarà una risposta. Quello che sembra certo, oltre alla durata del contratto, è che in caso Sogliano potrebbe avere pieni poteri e ampi margini di manovra sul mercato e nella costruzione della rosa. Negli ultimi mesi il rapporto è stato di odio e amore, mentre qualche club di A si è già informato sul suo conto (Torino e Napoli su tutte) ma tutte le situazioni dipendono da un eventuale domino. Insomma, la partita è aperta.