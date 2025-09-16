TMW Sommer è stato a un passo dal Galatasaray. Ora è in scadenza al 30 di giugno

Yann Sommer è stato, per un periodo, uno dei primissimi obiettivi del Galatasaray. Come Ederson (e Akanji) del resto, salvo poi non riuscire a chiudere nessuno dei propri obiettivi, acquistando invece Cakir dal Trabzonspor per 27,5 milioni e, di fatto, apparecchiando il trasferimento di André Onana proprio a Trebisonda, in prestito dal Manchester United. L'Inter chiedeva comunque la stessa cifra pagata al Bayern Monaco due stagioni fa - circa 7 milioni di euro - ma l'età ha poi scoraggiato la trattativa.

Nella partita contro la Juventus è stato, suo malgrado, uno dei peggiori in campo. Due tiri dalla distanza: quello di Yildiz era a uscire ma la distanza era considerevole, con lo svizzero che è partito in ritardo e con qualche colpa. Il calcio di Adzic, decisivo ai fini del risultato, era probabilmente più semplice da intercettare. Invece ha sorpreso tutti, lui incluso.

A questo punto la sensazione è che Sommer sia destinato a rimanere fino a fine contratto, a giugno, per poi salutare. Anche perché l'Inter avrà la possibilità di acquistare un portiere di livello, magari con parecchi mesi di anticipo, sapendo che possa essere una necessità. Va detto che Martinez è stato pagato circa 14 milioni di euro e, almeno finora, non ha fatto male. Senza però trovare una continuità di minutaggio.