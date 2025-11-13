Inter, ora Frattesi è una comparsa. È il sogno proibito di Sarri, ma anche di Roma e Juve
A Davide Frattesi il ruolo di comparsa delle gare dell’Inter sta proprio stretto. Il centrocampista ex Sassuolo, che dopo l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Chivu era diventato incedibile per il club di Viale della Liberazione (tanto che addirittura si parlava di rinnovo di contratto), non è riuscito a imporsi neppure dopo il cambio allenatore. Frattesi finora ha collezionato 11 presenze totali, per un minutaggio complessivo di 372 minuti. Nello specifico, tre titolarità, due in Champions contro Union-Saint Gilloise e Kairat, più una in campionato, con la Cremonese (unica gara, insieme a quella con i campioni del Belgio, giocata per 90').
Il suo futuro, a questo punto, sembra lontano da Milano. Il classe ’99 resta il sogno proibito di Maurizio Sarri, ma viste le problematiche legate al mercato dei biancocelesti, l’ipotesi di un ritorno nella Capitale sembra oggi non percorribile. Apprezzatissimo per caratteristiche da Luciano Spalletti (e dalla Juve in generale), il profilo di Frattesi potrebbe pure tornare di moda per la Roma.
Ma l’Inter non vuole svendere un suo asset, soprattutto con la consapevolezza che cederlo eventualmente a una rivale significherebbe rinforzare una concorrente in campionato, come evidenzia oggi Tuttosport. Le prossime settimane saranno sicuramente decisive per il futuro del centrocampista.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.