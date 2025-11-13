TMW Roberto Mancini è atterrato in Qatar: firmerà con l'Al Sadd, attesa l'ufficialità

Roberto Mancini è pronto a rimettersi in gioco. L’ex commissario tecnico dell’Italia è atterrato in Qatar insieme al suo staff e, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è ormai a un passo dal diventare il nuovo tecnico dell'Al Sadd. Si attende ormai solo l’ufficialità: l’allenatore marchigiano, dopo la parentesi con la nazionale dell'Arabia Saudita, riparte ancora dal Medio Oriente..

Il suo nome era circolato anche in ottica Serie A - magari in un grande club - e qualcuno aveva persino ipotizzato un ritorno sulla panchina dell'Italia. Ma Mancini ha scelto un’altra strada, quella internazionale, dove ha spesso trovato stimoli e libertà. La carriera del tecnico di Jesi parla da sé: campione d’Europa con la Nazionale italiana nel 2021, autore di un calcio moderno e coraggioso che aveva riacceso l’entusiasmo degli azzurri, salvo poi vivere l’amarezza della mancata qualificazione al Mondiale 2022. Dopo quella delusione, e l’addio alla FIGC nell’estate 2023, Mancini aveva accettato la sfida saudita, con l’obiettivo di portare la squadra ai vertici del calcio asiatico. L’esperienza, però, non ha prodotto i risultati sperati e si è conclusa con un bilancio tutt’altro che esaltante.

Ora, una nuova avventura nel Golfo, dove Mancini proverà a rilanciare la propria carriera e a ritrovare quel gusto della competizione che, negli anni, lo ha spesso spinto a cercare sfide oltre i confini del calcio italiano.