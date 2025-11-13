Bari, buone notizie per mister Caserta: Vicari è tornato a lavorare con il gruppo

Seconda doppia seduta settimanale per il gruppo biancorosso nella marcia di avvicinamento alla sfida contro il Frosinone in programma, dopo la pausa per le nazionali, sabato 22 novembre, a partire dalle ore 19:30, sul terreno del San Nicola.

Una doppia seduta, quella odierna, incentrata sul lavoro in campo: al mattino, dopo un riscaldamento tecnico ad intensità crescente, la squadra si è focalizzata su esercitazioni situazionali per reparto con lavoro specifico su fase di non possesso e fase di sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete, mentre nel pomeriggio, dopo un'attivazione muscolare si è dedicata a circuiti tecnici con obiettivi variabili.

Ha ripreso a lavorare con i compagni il capitano Francesco Vicari che ha svolto gran parte delle esercitazioni odierne con il gruppo. Tabella di lavoro personalizzato per alcuni elementi della rosa; palestra e fisioterapia per Darboe, assenti Mehdi Dorval e Indrid Mavraj impegnati con le rispettive nazionali.

Per domani è in programma una seduta di allenamento pomeridiana.