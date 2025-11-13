Dolomiti Bellunesi, iniziati i lavori per lo Zugni Tauro. Corsa contro il tempo per l'agibilità

La Dolomiti Bellunesi SRL conferma che gli interventi di riqualificazione allo stadio Zugni Tauro di Feltre sono iniziati e procedono secondo il cronoprogramma previsto.

Grazie anche alle felici condizioni meteorologiche delle ultime settimane, i cantieri stanno avanzando con regolarità, in virtù del lavoro quotidiano di tutte le figure coinvolte e al coordinamento tra enti e istituzioni.

Ogni sforzo è orientato a un comune obiettivo: quello di disputare la prima partita casalinga a Feltre domenica 14 dicembre, quando l’avversario di turno sarà l’Union Brescia o, al massimo, domenica 4 gennaio 2026, per l’avvio del girone di ritorno contro l’AlbinoLeffe.

La società desidera sottolineare la massima disponibilità e la collaborazione da parte delle istituzioni locali, oltre che dei tecnici impegnati nel progetto, così come il ruolo fondamentale del Fondo Comuni Confinanti, le cui risorse hanno reso possibile l’intervento di adeguamento dell’impianto feltrino, secondo gli standard richiesti dalla Lega Pro per la disputa degli incontri legati al campionato di Serie C Sky Wifi.

La Dolomiti Bellunesi SRL ribadisce il proprio impegno nel lavorare, insieme ai vari attori del territorio, per riportare quanto prima il calcio professionistico in provincia di Belluno: un traguardo che rappresenta non solo un risultato sportivo, ma un valore condiviso per l’intera comunità.