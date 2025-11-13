Bianchi: "Napoli mi sembra tornata ai tempi di Pesaola, subito una tragedia al primo stop"

Ottavio Bianchi, storico ex allenatore azzurro, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Queste le sue dichiarazioni: "Durante la stagione capitano questi momenti, Napoli mi sembra tornata indietro ai tempi di Pesaola, subito una tragedia al primo stop. Poi dopo vincendo si è capito che ci potevano stare dei momenti e si poteva recuperare nel corso della stagione.

Gestire 30 giocatori non è facile, queste sono cose normali, poi il Napoli è lì a soli due punti dalla capolista. Conte ha detto cose che non mi sarei mai sognato di dire, ma evidentemente avrà avuto le sue ragioni. Se non sei dentro, non puoi dare dei giudizi. L’allenatore del Napoli è un grande professionista".

Cosa serve al Napoli sul mercato: il focus di TMW

Nonostante un’estate sontuosa, al punto che lo stesso Conte ha rimarcato la difficoltà di integrare nove acquisti, a gennaio De Laurentiis potrebbe nuovamente mettere mano al portafogli. È rimasta insoddisfatta la necessità di un terzino destro, nonostante la lunga trattativa per Juanlu Sanchez, che non dovrebbe tornare d’attualità. Piace molto Brooke Norton-Cuffy del Genoa, sul quale ci sono anche diversi altri club, a partire dalla Juventus. È fortissima la concorrenza per Arthur Atta, pezzo pregiato dell’Udinese. Non solo la Juventus, ma anche Barcellona e Manchester City. Il Napoli dovrà fare a meno per un lungo periodo di Frank Anguissa, e di Kevin De Bruyne almeno fino a febbraio. Un vice del camerunese serviva già prima, figuriamoci adesso. Oltre al francese dell’Udinese, piacciono anche Morten Frendrup, sempre del Genoa, e Kobbie Mainoo, in uscita dal Manchester United. Quanto alle eventuali cessioni, detto che potrebbero partire giocatori che finora hanno trovato meno spazio (Mazzocchi, specie con un altro terzino destro), a finire in discussione potrebbero essere diversi dei volti nuovi. Su tutti Noa Lang: il feeling con Conte non è mai scattato, e il futuro è già in discussione, anche se da Napoli escludono un prestito. Da monitorare anche la situazione di David Neres, ma la lista degli insoddisfatti è lunga. Con un po’ di posto in attacco, potrebbe tornare d’attualità l’ipotesi Federico Chiesa, in cerca di rilancio nonostante alcuni spiragli molto positivi a Liverpool. Sono, infine, ancora lunghi i tempi di recupero di Alex Meret: tornare sul mercato per un altro portiere non sembrerebbe avere senso, dato che a gennaio l’italiano dovrebbe essere pronto, ma a oggi Conte non ha un’alternativa a Milinkovic-Savic.