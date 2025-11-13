Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Viali: "Cesena, la continuità tecnica paga. È un lavoro che viene da lontano"

Viali: "Cesena, la continuità tecnica paga. È un lavoro che viene da lontano"
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:04Serie B
Daniel Uccellieri

Intervistato da TuttoB.com il tecnico William Viali ha fatto il punto sulla lotta in Serie B

Cesena e Frosinone sono sufficientemente strutturate per puntare alla promozione diretta?
“Difficile dirlo… Il Frosinone è sicuramente una delle note più positive del campionato, sia per qualità dei giocatori che per espressione di gioco, mentre il Cesena ha dato continuità a un progetto tecnico che sta pagando. Certo, nessuno si aspettava di vedere i bianconeri lassù, a 3 punti dal primo posto, però questa classifica è la conferma di un lavoro che viene da lontano e della bontà di una base di giovani che si confermano di anno in anno”.

La Reggiana può ambire a un posto playoff?
“Ora la classifica dice di sì. Sono partiti molto bene, inoltre conoscendo diversi giocatori granata credo che la squadra abbia tutte le carte in regola per giocarsela”.

Pescara a parte, le altre neopromosse si stanno facendo onore tanto è vero che, al momento, sono tutte fuori dalla zona rossa. C’è il rischio che qualche squadra teoricamente insospettabile possa essere risucchiata nella lotta per la salvezza?
“Soprattutto negli ultimi anni le neopromosse partono con grande euforia, entusiasmo (delle squadre e delle piazze) e conoscenze, perché salendo di categoria tendenzialmente si va avanti con la stessa guida tecnica. Questo mix di fattori premia molto, specie nella prima parte del campionato. Ogni anno comunque in B ci sono sorprese positive e negative… Sta succedendo anche in questo tratto di campionato. Poi alla lunga possono cambiare tante cose: il girone di andata è sempre diverso dal ritorno, c’è il mercato di riparazione che può aiutare a puntellare qualcosa, soprattutto per chi ha più possibilità. Quindi è ancora tutto aperto”.

Viali: "Cesena, la continuità tecnica paga. È un lavoro che viene da lontano" Viali: "Cesena, la continuità tecnica paga. È un lavoro che viene da lontano"
