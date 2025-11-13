Moldova-Italia, i convocati di Gattuso: out in tre, Calafiori in gestione per San Siro

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Moldova, gara valida per il girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Si accomoderanno in tribuna il portiere Elia Caprile, fresco di prima convocazione in Nazionale, oltre a Riccardo Calafiori e Nicolò Barella. Il centrale dell'Arsenal fin qui ha svolto differenziato e da lunedì è al lavoro per essere in campo domenica contro la Norvegia. Il centrocampista dell'Inter è invece squalificato.

I CONVOCATI

Portieri - Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti -, Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti - Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Il programma

Nona giornata (13 novembre)

18.00 - Norvegia-Estonia

20.45 - Moldavia-Italia

Decima giornata (16 novembre)

Israele-Moldavia

Italia-Norvegia

Gruppo I, la classifica

1) Norvegia 18 punti (6 gare, differenza reti +26)

2) Italia 15 punti (6 gare, differenza reti +10)

3) Israele 9 punti (7 gare, differenza reti -4)

4) Estonia 3 punti (7 gare, differenza reti -10)

5) Moldavia 0 punti (5 gare, differenza reti -22)