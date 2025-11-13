Moldova-Italia, le probabili formazioni: 4-4-2 super offensivo! Orsolini e Zaccagni dal 1'

L'Italia di Gennaro Gattuso questa sera scenderà in campo allo Stadionul Zimbru di Chisinau, capitale della Moldova. Quella che andrà in scena a partire dalle 20.45 sarà la penultima gara del girone di qualificazione per la prossima Coppa del Mondo, ma a 180 minuti dalla fine c'è la quasi certezza che ci giocheremo tutto nei play-off di marzo. Per evitarli, la Nazionale non solo dovrà vincere oggi e domenica, ma anche sperare che la Norvegia nel tardo pomeriggio non batta l'Estonia. Complicato, molto complicato. E comunque Gattuso i suoi ragazzi lo sapranno prima di scendere in campo dato che il fischio d'inizio della gara che vedrà protagonisti Haaland e compagni inizierà alle 18.00. Arbitrerà la contesa l'ucraino Mykola Balakin, al VAR il connazionale Denys Shurman.

Le ultime sulla Moldova

Proprio come l'Italia di Gattuso la squadra di casa scenderà in campo con le due punte: a guidare i padroni di casa ci saranno Ion Nicolaescu, centravanti del Maccabi Tel Aviv, e Virgiliu Postolachi, calciatore che milita in Romania e gioca nel Cluj. I due esterni di centrocampo sono a tutti gli effetti terzini, a sinistra occhio a Oleg Reabciuk che oggi gioca nello Spartak Mosca, in Russia, ma è cresciuto nelle giovanili del Porto e ha vestito anche la maglia dell'Olympiacos.

Le ultime sull'Italia

Contro la nazionale numero 156 del Ranking FIFA Gennaro Gattuso darà spazio a chi fin qui ha giocato meno. L'ha annunciato nella conferenza stampa di lunedì, l'ha provato ieri a Coverciano. Alcuni annunci sull'undici che scenderà in campo stasera sono arrivati dallo stesso CT nella conferenza stampa della vigilia: Vicario tra i pali, Raspadori-Scamacca in attacco e poi Cristante e Tonali in mezzo al campo. Gli esterni di centrocampo saranno molto offensivi: Orsolini a destra, Zaccagni a sinistra. Tra i difensori Bastoni non è al 100% e Calafiori fin qui ha svolto solo lavoro differenziato: ci saranno Mancini e Buongiorno davanti al portiere del Tottenham. Bellanova e Cambiaso i terzini.

Moldova-Italia, le probabili formazioni

Moldova (3-5-2) - Cojuhar; Craciun, Baboglo, Gherasimencov; Forov, Caimacov, Rata, Bogaciuc, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. Commissario tecnico: Lilian Popescu.

Italia (4-4-2) - Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.