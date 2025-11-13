Torino, sabato allenamento a porte aperte con la Primavera: nel mirino c'è il Como

Bella iniziativa del Torino durante la sosta per le nazionali. Come informano i canali social del club, sabato le porte del Filadelfia saranno aperte. "I tifosi - si legge - potranno accedere all’allenamento congiunto con la formazione Primavera dall’ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 10.50".

La squadra di Baroni sta preparando la gara col Como di lunedì 24 novembre, valida per la dodicesima giornata di Serie A.

Cosa serve al Torino sul mercato: il focus di TMW

Un rinforzo in difesa e diversi esuberi da piazzare. Sono queste le priorità del Torino in vista del mercato di gennaio, che aprirà i battenti dal 2 gennaio 2026, esattamente tra cinquanta giorni, per chiudere poi il 2 febbraio alle 20. Per quanto riguarda il reparto arretrato, il profilo individuato da Davide Vagnati è quello di Andrea Giorgini, centrale classe 2002 della Juve Stabia. I conti per portarlo in granata già a gennaio sono iniziati, in un reparto che ha riscoperto Saul Coco ma soffre ancora dell’assenza di lunghissima data di Perr Schuurs. È proprio in difesa, paradossalmente, che il club di Cairo lavorerà in uscita: Saba Sazonov, escluso dalla lista dei 25 consegnata alla Serie A, è in partenza ormai da mesi. Stesso discorso per il laterale Alì Dembélé, mentre negli altri reparti dovrebbero salutare anche Alieu Njie e Emirhan Ilkhan. Per il resto, i numeri suggeriscono che alla squadra di Marco Baroni potrebbe servire un boost in attacco: appena dieci i gol segnati in queste prime undici giornate di campionato. La suggestione, in tal senso, riporta al passato: l’allenatore fiorentino potrebbe tornare ad allenare Tijjani Noslin, già guidato con Verona e Lazio e obiettivo sfumato nello scorso mercato estivo. Oltre al mercato, però, ci si aspetta qualcosa in più dall’oggetto misterioso Zakaria Aboukhlal, e di avere Duvan Zapata a pieno regime: appena 61’ in campo per il centravanti colombiano finora.