Akanji: "Siamo primi e vogliamo rimanerci. Futuro? Mi piacerebbe restare all'Inter"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter e della Svizzera, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro la Svezia e ha spiegato quali fossero le sue condizioni fisiche, come riportato da Blick: "Mi sento molto bene. La parte più difficile dell'ambientamento è sistemare tutto per i bambini, ci siamo ambientati bene. Ci sono ancora alcune cose da sistemare, ma sta andando bene. Il calcio italiano è un po' diverso da quello inglese, mi sono ambientato molto bene in squadra, il che è più facile quando si gioca molto. La squadra mi ha accolto calorosamente. Le cose stanno andando bene, ora siamo in testa alla classifica e vogliamo rimanerci"

Qual è la tifoseria migliore tra Inter, Manchester City e Borussia Dortmund.

"È una domanda difficile. All'Inter devo dire che ho giocato solo tre partite davanti a tutti i tifosi perché prima c'era un problema con la tifoseria. L'atmosfera era davvero, davvero bella e mi piace giocare lì. Ma anche il Muro Giallo di Dortmund è stato incredibile. Giocheremo lì presto contro l'Inter e non vedo l'ora (il 28 gennaio in Champions League, ndr). Sono due degli stadi migliori in termini di tifosi".

Com'è il suo rapporto con Sommer?

"Andiamo molto d'accordo, facciamo molte cose insieme ora che giochiamo nella stessa squadra. Viviamo a pochi minuti a piedi l'uno dall'altro. Parliamo anche molto della nazionale. Chiede come stanno le persone e manda i suoi saluti. Ma non credo che stia pensando a un ritorno. È contento di avere un po' più di tempo libero".

Ha lasciato il City senza salutare. Potrebbe tornare?

"Ho organizzato una cena d'addio, è stato molto bello. Non ho ancora potuto salutare lo staff, ma chissà cosa succederà la prossima estate. Allo stato attuale delle cose, mi piacerebbe restare all'Inter".

L'idea di giocare le gare di campionato all'estero la affascina?

"Non mi piace. Viaggiamo già molto. Non so esattamente dove si giocheranno queste partite, ma in Serie A si sta discutendo la possibilità di disputare una gara in Australia (Milan-Como, ndr). Sarebbe un viaggio enorme, poi c'è il jet lag. Purtroppo, non posso prendere una decisione".