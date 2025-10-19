Milan, dall'Inghilterra una ipotesi suggestiva: Son in prestito prima del Mondiale

Non solo Luka Modric: dall'Inghilterra arriva un'ipotesi per il calciomercato del Milan che è decisamente suggestiva e riguarda un altro centrocampista non più giovanissimo, ma che ha segnato il calcio negli ultimi anni, ovvero Son Heung-Min.

Il sudcoreano ha lasciato in estate il Tottenham dopo aver trionfato in Europa League (battendo in finale il Manchester United), accasandosi al Los Angeles FC. C'è un problema: a dicembre 2025 si concluderà la stagione della Major League Soccer e per diversi mesi Son dovrebbe rimanere fermo, non una situazione ideale per lui in vista della Coppa del Mondo 2026 che si giocherà fra Stati Uniti, Canada e Messico.

Il portale Transferfeed.com spiega che per questo motivo il giocatore sarebbe alla ricerca di una destinazione temporanea per mantenere il suo livello competitivo in vista dell'imminente Mondiale. Per ovviare a questo problema, potrebbe ricorrere a un breve prestito, a volte noto come "Clausola Beckham", che gli permetterebbe di giocare altrove durante la offseason della MLS. Tra le alternative prese in considerazione ci sarebbe anche il Milan, così come un ritorno al suo ex club, il Tottenham, o un trasferimento in Corea del Sud.

Ricordiamo che delle 48 squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale, la Corea del Sud fa parte delle 28 che si sono già qualificate alla manifestazione iridata.