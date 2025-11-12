Son nega le voci sul Milan: "Non sono vere. Mai discusso con LAFC di un trasferimento"

Heung-Min Son torna in Europa? La suggestione nasce dalle indiscrezioni recenti che vedrebbero l'esterno offensivo sudcoreano collegato a Tottenham, Milan e Barcellona per un possibile trasferimento in occasione del mercato di gennaio, lasciando così la MLS e i Los Angeles FC dopo essere sbarcato nel club statunitense solo lo scorso agosto dagli Spurs. Intanto nella sua permanenza nel campionato a stelle e strisce, il giocatore di 33 anni sta infiammando gli USA con 10 gol in 12 partite. E ha aiutato il LAFC a sbarcare nelle semifinali playoff di MLS Cup.

La MLS Cup si conclude a dicembre e poi segue una pausa invernale fino all’inizio della stagione 2026, previsto per febbraio. Questo periodo offre la possibilità alle stelle della MLS di giocare temporaneamente in Europa, ad esempio come fece David Beckham nel 2009 per volare al Milan in prestito dai LA Galaxy. "Molte persone sono curiose", ha risposto Son a proposito dei rumor di mercato sul suo conto nell'intervista a TV Chosun. "Le voci in sé sono fastidiose. Anche i tifosi devono essere confusi".

E ha aggiunto con tono deciso: "La mia convinzione e il mio atteggiamento sono sempre stati che dare tutto per la squadra per cui gioco è la cosa più importante. Le voci non sono vere. Non ho mai discusso nemmeno una volta di un trasferimento in un’altra squadra durante l’inverno. Solo il fatto di menzionare tali conversazioni potrebbe essere irrispettoso nei confronti del LAFC. Posso confermare che non è vero".

Su come possa spendere quel periodo "vuoto" in inverno, Son ha pensato subito ai Mondiali 2026. Per i quali la Corea del Sud si è già qualificata: "Mi sto concentrando sul recupero durante l’inverno e sulla preparazione per il Mondiale. Voglio creare le migliori condizioni possibili per prepararmi al torneo. Spero che tali voci non riemergano. Rispetto e tengo molto al club LAFC".