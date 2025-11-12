Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La nuova vita di Faragò da produttore di vino: "Il calcio ti rende nomade, io volevo radici"

La nuova vita di Faragò da produttore di vino: "Il calcio ti rende nomade, io volevo radici"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Niccolò Righi
ieri alle 23:45Serie A
Niccolò Righi

L'ex centrocampista del Cagliari Paolo Faragò, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel gennaio 2024, ha parlato a Radio X e ha raccontato la sua nuova vita dedicata alla viticultura: "Non volevo restare nel mondo del calcio, per tanti motivi. Il calcio ti rende nomade, e io invece avevo deciso di mettere radici, di immaginare la mia famiglia qui, in Sardegna”.

Una decisione condivisa con la moglie e maturata in modo naturale: “Ci siamo guardati un giorno e abbiamo detto: ‘Mi sa che stiamo bene in Sardegna’. E abbiamo comprato casa”.

La passione per il vino è nata quasi in parallelo al desiderio di stabilità: “Ho iniziato nel 2021, mentre ancora giocavo. All’inizio non sapevo nulla, mi sono affidato a professionisti e ho imparato un po’ alla volta. Il mio obiettivo è fare meno bottiglie possibili, ma di qualità. Non mi interessa prendere mercati, voglio offrire un’esperienza speciale”.

Articoli correlati
Faragò lascia il calcio a soli 30 anni: "Ho realizzato il sogno che avevo da bambino"... Faragò lascia il calcio a soli 30 anni: "Ho realizzato il sogno che avevo da bambino"
Como, Faragò: "Un'emozione tornare a Cagliari. Lo stadio rossoblù spinge parecchio"... Como, Faragò: "Un'emozione tornare a Cagliari. Lo stadio rossoblù spinge parecchio"
UFFICIALE: Como, ecco Faragò a titolo definitivo dal Cagliari: biennale per il centrocampista... UFFICIALE: Como, ecco Faragò a titolo definitivo dal Cagliari: biennale per il centrocampista
Altre notizie Serie A
Verratti sulla Nazionale: "Spero che conquisteremo il Mondiale. Se ci sarò? Se c'è... Verratti sulla Nazionale: "Spero che conquisteremo il Mondiale. Se ci sarò? Se c'è bisogno..."
Sabatini fiducioso: "Il Napoli non ha sbagliato il mercato, darei ancora tempo ai... Sabatini fiducioso: "Il Napoli non ha sbagliato il mercato, darei ancora tempo ai nuovi"
Fiorentina, Vanoli: "Messaggio sulla lavagna? Domattina facciamo forza, in serata... Fiorentina, Vanoli: "Messaggio sulla lavagna? Domattina facciamo forza, in serata pedaliamo"
Sassuolo, Koné esalta Grosso: "È un tecnico vincente, uno che cura ogni dettaglio"... Sassuolo, Koné esalta Grosso: "È un tecnico vincente, uno che cura ogni dettaglio"
Cremonese, Terracciano: "Non guardiamo la classifica, devono regnare equilibrio e... Cremonese, Terracciano: "Non guardiamo la classifica, devono regnare equilibrio e serenità"
Udinese, Collavino e Inler in coro: "Non ci nascondiamo, l'obiettivo è l'Europa" Udinese, Collavino e Inler in coro: "Non ci nascondiamo, l'obiettivo è l'Europa"
L'ex tecnico del Parma Carmignani: "Infortunio di Suzuki problematico. Servirà pazienza"... L'ex tecnico del Parma Carmignani: "Infortunio di Suzuki problematico. Servirà pazienza"
La nuova vita di Faragò da produttore di vino: "Il calcio ti rende nomade, io volevo... La nuova vita di Faragò da produttore di vino: "Il calcio ti rende nomade, io volevo radici"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
2 Guardiola, Ederson confida: "Volevo lasciare il Manchester City prima. Se non sei felice..."
3 Fiorentina, Vanoli: "Messaggio sulla lavagna? Domattina facciamo forza, in serata pedaliamo"
4 13 novembre 2017, dopo 60 anni l'Italia è fuori dai Mondiali. Zero a zero con la Svezia
5 ...con Pierpaolo Marino
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Ci rivediamo lunedì: il Napoli si allena senza Conte. Ed è in ansia per Anguissa
Immagine top news n.1 Francia, Camavinga non al top. Deschamps convoca in extremis Khephren Thuram
Immagine top news n.2 Roma da scudetto? Gasperini non spegne le speranze dei tifosi: "Tutti sono liberi di sognare"
Immagine top news n.3 Italia, le ultime di formazione: Vicario in porta, cambi in difesa. Raspa-Scamacca dal 1'
Immagine top news n.4 Fiorentina, Goretti: "Pioli non ha mai chiesto una buonuscita. Esonero decisione sofferta"
Immagine top news n.5 Gattuso annuncia: "Scamacca e Raspadori titolari. Sistema di qualificazioni da cambiare"
Immagine top news n.6 Clamoroso in casa Napoli: Conte assente alla ripresa. Tornerà, in accordo con il club, lunedì 17
Immagine top news n.7 Italia, Gattuso perde Cambiaghi: rientra a Bologna. Calafiori a parte: punta la Norvegia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.2 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.3 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Marcolini: "Allenare Malta esperienza entusiasmante. Palladino l'uomo giusto per l'Atalanta"
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico, occhio al Cosenza"
Immagine news Serie C n.3 Marcolini: “Vicenza squadra forte e compatta, può essere l’anno buono per la B”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verratti sulla Nazionale: "Spero che conquisteremo il Mondiale. Se ci sarò? Se c'è bisogno..."
Immagine news Serie A n.2 Sabatini fiducioso: "Il Napoli non ha sbagliato il mercato, darei ancora tempo ai nuovi"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Vanoli: "Messaggio sulla lavagna? Domattina facciamo forza, in serata pedaliamo"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Koné esalta Grosso: "È un tecnico vincente, uno che cura ogni dettaglio"
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, Terracciano: "Non guardiamo la classifica, devono regnare equilibrio e serenità"
Immagine news Serie A n.6 Udinese, Collavino e Inler in coro: "Non ci nascondiamo, l'obiettivo è l'Europa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, buone notizie per Joronen: contro la Virtus Entella ci sarà
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, trasferte vietate ai tifosi per i prossimi tre mesi
Immagine news Serie B n.3 Pescara, ecco il comunicato: Gorgone nuovo tecnico. Torna il preparatore dei portieri Di Fiore
Immagine news Serie B n.4 Giannitti su Gorgone: "A Lucca ha fatto un miracolo. E ora a Pescara potrà fare bene"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, arriva la conferma su Gorgone: oggi ha guidato il suo primo allenamento
Immagine news Serie B n.6 Eder: "La Samp merita un presente e futuro diversi. Felice per il ritorno di Foti e Pozzi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Marcolini: "Allenare Malta esperienza entusiasmante. Palladino l'uomo giusto per l'Atalanta"
Immagine news Serie C n.2 Il Cosenza saluta Garritano: "Ha portato in alto il nome della sua città natale"
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico, occhio al Cosenza"
Immagine news Serie C n.4 Ospitaletto-Union, trasferta vietata ai residenti a Brescia: "Un danno non giustificato"
Immagine news Serie C n.5 Livorno, mancava solo l'ufficialità: Venturato nuovo allenatore amaranto
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Venturato si presenta: "Un onore essere qui, ho grande entusiasmo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Moldavia-Italia, azzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Francia-Ucraina, match point qualificazione per i bleus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, successo in casa dell'Atletico. Pinto: "Tre punti che danno motivazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women ko con l'Hacken, Piovani: "Fra una settimana in campo per ribaltare tutto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Colpaccio della Juventus, 2-1 in casa dell'Atletico Madrid: decide Bonansea
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Europa Cup, solo pari per lo Sporting: colpo Young Boys a Praga
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Europa Cup, l'Inter cade in casa dell'Hacken: sfortunato autogol di Runarsdottir
Immagine news Calcio femminile n.6 Atletico Madrid-Juventus, formazioni ufficiali: Canzi sceglie il tridente Bonansea-Cambiaghi-Beccari
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?