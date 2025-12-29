Soule e Martin, Roma-Genoa può passare (anche) dai loro piedi. Lo dicono i numeri

Dybala inamovibile, Ferguson mandato in campo dal primo minuto da Gasperini, De Rossi che torna a Roma da avversario con Malinovskyi e Vitinha titolari. E tanto altro. I temi nel posticipo dell'Olimpico della 17^ giornata di Serie A non mancano, soprattutto le note tattiche.

Fra queste, oltre agli attaccanti, vale la pena sottolineare l'importanza in entrambe le squadre - Roma e Genoa - di due calciatori in particolari. Da una parte Matias Soule, che è uno dei soli tre attaccanti che hanno creato più di 20 occasioni su azione per i propri compagni in questa Serie A, assieme a Charles De Ketelaere e Kenan Yildiz. Dall'altro Aaron Martin, uno dei soli tre difensori che ne hanno creato più di 20 da palla inattiva nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Roma-Genoa, queste le formazioni ufficiali della gara dell'Olimpico:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Dybala; Ferguson.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Ekuban.