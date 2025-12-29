Bologna, delusione Fabbian: "Meritavamo di vincere, è arrivato un pareggio ma il calcio è così"

Giovanni Fabbian è tornato al gol dopo un’attesa che sembrava infinita. L’ultima volta risaliva a otto mesi fa, alla semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli, guarda caso ancora una volta al Dall’Ara. In campionato, invece, l’astinenza durava addirittura dal 16 marzo, nella sfida con la Lazio.

Il suo gol comunque non è bastato ieri al Bologna per vincere contro il Sassuolo (1-1 il risultato finale), da qui la delusione dello stesso calciatore rossoblù ai canali ufficiali del club: "Sono contento per il gol, ma l’importante è sempre il risultato della squadra. Abbiamo dato il massimo e meritavamo di vincere, è arrivato un pareggio ma il calcio è così, prendiamo il buono di questa gara e continuiamo a lavorare: ci aspettano tante partite.

Quello che non dobbiamo perdere è la forza del gruppo: siamo uniti e lavoriamo bene, con lo staff e il mister c’è un’armonia che ci accompagnerà ancora nel 2026. Il pubblico ci sostiene sempre, anche in questo caso lo stadio l’ha dimostrato, cercheremo sempre di andare in campo e vincere per loro”.