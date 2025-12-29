Sorensen: "Di Parma amo la torta fritta. L'italiano? Mi aiuta una coppia di anziani"

Il centrocampista del Parma Oliver Sorensen, decisivo contro la Fiorentina, ha parlato ai canali social del club: "Con la Fiorentina ho provato tante emozioni, nelle partite scorse sono andato molto vicino al gol, e trovarlo e stato un sollievo soprattutto in una gara così. Segnare al Tardini è stata una grande emozione":

Da dove nasce l'esultanza?

"Su Youtube ho visto Vertonghen fare questa esultanza, e ho pensato che da quel momento in poi l'avrei replicata".

Lo conosci?

"Ho giocato solo una volta contro di lui e ho la sua maglia, ci ho parlato ma non lo conosco. Ho solo giocato contro di lui".

Dopo questa esultanza potrebbe chiamarti:

"Forse sì, lui esulta meglio di me, io devo ancora fare pratica".

E' vero che hai lasciato presto casa?

"A 13 anni mi sono trasferito da una famiglia che mi ha ospitato, per giocare nel Midtjylland e vivere più vicino al club. E' stata una grande decisione da prendere per me, ma oggi sono felice di averla presa".

Questa esperienza ti ha aiutato nel momento in cui hai deciso di cambiare paese?

"Sì, fare un'esperienza così presto fuori casa, mi ha aiutato a trasferirmi a Parma".

Stai imparando l'italiano?

"Sì, due volte alla settimana lo studio, capisco molto ma parlare è difficile ma ci provo".

E' vero che spesso prendi il caffè con i tuoi vicini per imparare l'italiano?

"Sì, ogni tanto vado al piano di sotto a prendere un caffé con una coppia di anziani. Loro cercano di aiutarmi molto, e io li aiuto con l'inglese".

Hai Valeri come insegnante:

"Prima delle partite, divido la stanza con Valeri e parliamo solo italiano. Lui però parla molto veloce".

Del cibo locale cosa ti piace maggiormente?

"Mi piace la torta fritta, il Prosciutto di Parma e il Parmigiano. Mi piace andare da Sorelle Picchi a mangiare".

In Danimarca hai una vasca idromassaggio nella foresta?

"Sì, amo la natura. Ho fatto una vacanza nella foresta e ho comprato una vasca idromassaggio. Ho passato molto tempo nella natura ed è stato importante per me".

Qual è la tua ambizione?

"Dare il mio meglio qui, sperando di fare punti per migliorare la classifica. Amo essere qui e giocare per il Parma".