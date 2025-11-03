Spalletti: "Koopmeiners? Un pochettino ci dobbiamo prendere delle responsabilità anche noi…"

Terminata la consueta conferenza stampa di vigilia, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni di Sky Sport per presentare i temi dell'attualità bianconera in vista della gara di domani all'Allianz in Champions League contro lo Sporting CP: "È una tremenda bellezza giocare la Champions League. Tremenda perché la subisci tutta, assomiglia alla suite del calcio. E quindi sono contento di avere la possibilità di giocarla".

Cosa le è piaciuto della gara di Cremona e cosa invece si deve migliorare?

"I calciatori arrivano da due vittorie e io non ci ho messo mano. Sono stati forti da un punto di vista di squadra soprattutto a Cremona, che in questo campionato aveva perso solo contro l’Inter. Siamo stati un blocco squadra unito con una condizione fisica corretta: questo ci mette nella possibilità di giocarcela contro lo Sporting che è una grande squadra".

Koopmeiners però non si è messo da solo in difesa…

"Un pochettino ci dobbiamo prendere delle responsabilità anche noi… Nella vita è fondamentale scegliere perché da lì passa la facoltà di avere delle idee. Se non si decide, spesso porta a casa il peggio".

Yildiz come sta? Dove lo vede meglio in campo?

"Yildiz è a disposizione. La cosa giusta da fare è tentare di usare i loro occhi e chiedere ciò che preferiscono fare. Lui la risposta la dà facilmente: un po’ largo, un po’ dentro il campo… Un campione deve scegliere il più possibile. Bisogna stare attenti a chiedergli troppe sovrapposizioni: qualche volta lasciarlo uomo contro uomo è la soluzione più corretta".

Cosa pensa dello Sporting?

"È una squadra fantastica, di palleggio e ha qualità sulla trequarti. Sono coraggiosi, a volte abusano della loro qualità ma il mio collega Rui ha dato buone idee. Ci sarà da soffrire insieme al nostro pubblico, ma siamo nelle condizioni di giocarcela alla pari".