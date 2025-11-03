Spalletti sul futuro di Vlahovic: "Ho parlato con lui: sarebbe felicissimo di rimare alla Juve"

Nel corso della conferenza pre-Sporting, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato così di Cambiaso e Vlahovic: "Due calciatori fondamentali per la nostra squadra, perché Cambiaso è un calciatore modernissimo. Cambiaso è un calciatore fortissimo che ti può dare tantissime soluzioni, perché ti aiuta a mettere nel proprio anche gli altri. Però deve diventare forte di testa però è tanta roba. Dusan è leggermente avvantaggiato perché lei è abituato alle pressioni di vestire una maglia del genere. Io ho parlato con lui mentre eravamo in ritiro. Lui sarebbe felicissimo di rimare qui. Lui non è disturbato dal contratto e vuole giocare solo a calcio".

Domani cosa vorrebbe vedere di suo?

"Per la voce è colpa loro, perché mi hanno fatto urlare nel finale di partita e mi è andata via la voce. Mi piacerebbe vedere che c'è un piccolo pensiero a quello che abbiamo fatto in allenamento oggi, che ci sia il riferimento a qualcosa che abbiamo detto oggi in allenamento e sarei già contento".