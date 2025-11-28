Spalletti vuole segnali dalla Juve: Vlahovic verso una maglia da titolare

La Juventus, mercoledì, è rientrata da Bodo e, di fatto, la squadra non ha potuto lavorare. I bianconeri hanno ripreso la preparazione a partire da ieri e Spalletti non aveva ancora a disposizione Gatti. Il numero 4 juventino ha saltato la sfida contro il Bodo a causa di un attacco influenzale. Ieri Gatti ha lavorato a parte, ma già da oggi riprenderà ad allenarsi in gruppo. Il difensore piemontese sarà a disposizione per il match contro il Cagliari, ma difficilmente sarà titolare. Anche perché Kalulu, Kelly e Koopmeiners stanno facendo bene e Spalletti sembra voler dare continuità. Perciò Gatti dovrebbe partire dalla panchina. Oggi, inoltre, non ci sarà la conferenza stampa della vigilia del tecnico di Certaldo a causa dello sciopero dei giornalisti.

Vlahovic a disposizione per il Cagliari.

La Juventus, ieri, ha tirato un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Dusan Vlahovic. Dopo la trasferta di Bodo si era diffusa la voce di un possibile problema fisico per l’attaccante serbo. Ma DV9 non ha accusato alcun fastidio muscolare dopo il sovraccarico avvertito in nazionale due settimane fa. Vlahovic sta bene, motivo per cui non è in dubbio per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Anzi, il numero 9 bianconero sembra essere in ottima forma e punta con decisione a una maglia da titolare nella gara contro i rossoblù. Spalletti potrà dunque contare su Vlahovic, determinato a dare continuità alle sue prestazioni e a guidare l’attacco bianconero in un momento importante della stagione. Adesso resta da capire chi giocherà alle sue spalle. La sensazione è che Kenan Yildiz sarà titolare. Il numero 10 bianconero ha dato il via alla rimonta di Bodo ed è stato decisivo nelle azioni di tutti e tre i gol. Yildiz aveva messo il suo zampino anche nello sviluppo che aveva portato al gol di Miretti, poi annullato per fuorigioco. Dunque, il turco e Vlahovic scalpitano e sono pronti a trascinare la Juventus nella sfida contro il Cagliari.

La Juventus sta iniziando a capire il calcio di Spalletti.

Una delle prime cose dette da Spalletti da quando è alla Juventus è che la squadra deve essere abile a muovere la palla da destra verso sinistra. Questo concetto è stato ribadito più volte dal tecnico di Certaldo sia durante le partite sia nei post gara, e contro il Bodo questa sua richiesta è stata soddisfatta soprattutto nel secondo tempo. I difensori della Juventus hanno capito che, una volta in possesso del pallone, devono assumersi la responsabilità di lanciare la sfera dalla parte opposta del campo. Anche lo stesso Yildiz, più di una volta, ha chiesto proprio una sventagliata da destra verso sinistra ai suoi compagni di squadra. Adesso, però, questa dovrà diventare la normalità per la Juventus, che dovrà muovere di più la palla da una parte all’altra del campo per saltare un passaggio di troppo. Questo può essere utile ai bianconeri soprattutto quando si troveranno davanti squadre chiuse, attente a non scoprirsi. Infatti, se per esempio il pallone sarà in possesso di Kelly, l’inglese dovrà assumersi il rischio di lanciare la sfera dal lato opposto, dove ci sarà Conceicao. Così facendo, il portoghese avrebbe già la possibilità di saltare l’uomo senza essere raddoppiato.