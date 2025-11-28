L'Inter smonta il caso Lautaro. La Gazzetta dello Sport titola: "Capitano mio capitano"

In casa Inter non esiste nessun caso Lautaro Martinez, come evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport nel titolo di apertura della sua prima pagina. "Capitano mio capitano - si legge nel titolo della rosea -. L'Inter smonta il caso Lautaro: non si tocca. Due sostituzioni consecutive, ma Chivu si fida dell'argentino e anche il club lo sostiene".

Il taglio alto è invece dedicato all'Europa League e alla Conference League, con Roma e Bologna che fanno festa e strappano altri tre punti preziosi per la classifica e la Fiorentina che cade ancora al Franchi. I giallorossi passano 2-1 all'Olimpico contro la capolista Midtjylland, mentre gli emiliani schiacciano 4-1 il Salisburgo al Dall'Ara. La Fiorentina perde invece 1-0 in casa contro l'AEK Atene: "Roma e Bologna, che forza. Dal campionato all'Europa League: due squadre in volo. Gasp e Italiano non mollano nulla. Conference: Fiorentina a Picco, è contestazione".

DI spalla si parla invece della Juventus e dell'ultima visita arrivata alla Continassa ("La Juve dei numeri 10. Yildiz e Platini a 40 anni del trionfo Intecontinentale") e del Napoli, alle prese con un nuovo infortunio ("Conte altri guai, Gimour fuori per due mesi").