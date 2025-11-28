Fiorentina in crisi senza fine, Vanoli: "A ogni piccolo errore si abbassa la testa, mi dà fastidio"

Ha parlato in modo chiaro, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli dopo l'ennesimo ko stagionale della squadra viola, 1-0 in casa contro l'AEK Atene. L'allenatore gigliato ha così spiegato il momento della sua squadra:

Dzeko ha lanciato un grido d'allarme e detto che il clima attorno non aiuta.

"Non mi ero illuso prima per Genova e la partita con la Juve e non mi abbatto adesso. E' una squadra giovane e che, in questo momento, sta facendo fatica. E' una situazione lunga, si sbaglia a pensare che si vincano subito 3 partite di fila. Sapevo che questa strada è fatta di tanti passi, dobbiamo essere più lucidi e tecnicamente più bravi. La fortuna bisogna andarsela a cercare, noi stiamo cercando quel risultato che darebbe più tranquillità nella giocata".

Si vede continuare a lavorare sulla testa?

"Bisogna lavorare sulla testa, questi ragazzi hanno un peso importante. Siamo pagati anche per ricevere le critiche, io sono con i giocatori e dobbiamo imparare a fare le cose semplici. Mi dà un po' fastidio che ad ogni piccolo errore si abbassa la testa, c'era la possibilità di recuperare questa partita. Quel qualcosa in più stasera era individuale, invece dobbiamo darlo per la squadra. Nel primo tempo siamo stati lenti nel giro palla, quando sei in tranquillità ti viene tutto più semplice. Ero preoccupato prima, lo sono ora e lo sarò anche in futuro perché la strada è lunga".