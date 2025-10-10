Stipendi Atalanta, due dei tre più pagati sono ai box. C'è chi aspetta ritocchi
L'Atalanta occupa ormai una posizione di assoluto rilievo nelle dinamiche della Serie A e questo status si rispecchia anche nelle spese fatte per gli stipendi dei propri tesserati da parte della Dea.
Il più pagato della rosa atalantina è attualmente ai box, Scamacca che è l'unico della squadra a percepire più di 3 milioni di euro netti a stagione. Rimanendo al netto, quindi quanto entra in tasca effettivamente, completano il podio De Ketelaere e a sorpresa Bakker, esubero di extra-lusso fermo ai box per infortunio. In senso opposto, stazionano nella parte bassa leader conclamati come Carnesecchi e Hien ma anche la rivelazione Ahanor: non sarebbe sorprendente sapere di ritocchi in arrivo.
MONTE INGAGGI ATALANTA 2025/26 (58,6 milioni di euro lordi, 37,3 netti)
Gianluca Scamacca - 5,9 milioni di euro lordi l'anno (3,2 netti)
Mario Pasalic - 3,7 lordi (2 netti)
Raoul Bellanova - 3,3 lordi (1,8 netti)
Charles de Ketelaere - 3,2 lordi (2,5 netti)
Kamaldeen Sulemana - 3 lordi (1,6 netti)
Nicola Zalewski - 3 lordi (1,6 netti)
Mitchel Bakker - 2,8 lordi (2,2 netti)
Giorgio Scalvini - 2,8 lordi (1,5 netti)
Yunus Musah - 2,6 lordi (2 netti)
Sead Kolasinac - 2,6 lordi (2 netti)
Ederson - 2,6 lordi (2 netti)
Ademola Lookman - 2,3 lordi (1,8 netti)
Nikola Krstovic - 2,2 lordi (1,7 netti)
Daniel Maldini - 2 lordi (1,1 netti)
Lazar Samardzic - 1,9 lordi (1,5 netti)
Marten de Roon - 1,9 lordi (1 netto)
Marco Sportiello - 1,9 lordi (1 netto)
Odilon Kossounou - 1,9 lordi (1 netto)
Marco Brescianini - 1,9 lordi (1 netto)
Isak Hien - 1,7 lordi (1,3 netti)
Davide Zappacosta - 1,7 lordi (1,3 netti)
Berat Djimsiti - 1,5 lordi (0,8 netti)
Marco Carnesecchi - 1,5 lordi (0,8 netti)
Honest Ahanor - 0,9 lordi (0,5 netti)
Francesco Rossi - 0,2 lordi (0,1 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
