Stipendi Torino, l'infinito limbo del centro classifica riguarda anche gli ingaggi

Sono anni che il Torino di Cairo e i suoi tifosi vivono sospesi in un limbo tra la noia della metà classifica e la voglia mai esaudita di affacciarsi su nuovi palcoscenici, più elevati. Tutto compreso nel 9° monte ingaggi più elevato in A.

Il 'paperone' del Torino è colui sul quale si sono riversate di fatto tutte le speranze offensive della scorsa stagione, quello Zapata che sta adesso facendo il suo ritorno in campo. Dietro a lui c'è chi lo ha sostituito nei mesi della passata stagione in cui il colombiano è venuto meno: Che Adams. Chiude il podio un nuovo acquisto estivo, il centrocampista Asllani, preso in prestito dall'Inter e davanti di poche migliaia di euro al trio composto a Simone, Biraghi e Maripan. Anche se tutti, tranne Zapata, sono superati da Vlasic per quanto riguarda lo stipendio netto, nel caso del croato agevolato dal Decreto Crescita.

MONTE INGAGGI TORINO 2025/26 (50,8 milioni di euro lordi, 30,5 netti)

Duvan Zapata - 5 milioni di euro lordi l'anno (2,7 netti)

Che Adams - 3,3 lordi (1,8 netti)

Kristjan Asllani - 3,2 lordi (1,8 netti)

Giovanni Simeone - 3,2 lordi (1,7 netti)

Cristiano Biraghi - 3,2 lordi (1,7 netti)

Guillermo Maripan - 3,2 lordi (1,7 netti)

Cesare Casadei - 2,8 lordi (1,5 netti)

Nikola Vlasic - 2,6 lordi (2 netti)

Ardian Ismajli - 2,2 lordi (1,2 netti)

Zakaria Aboukhlal - 2 lordi (1,1 netti)

Valentino Lazaro - 1,9 lordi (1,5 netti)

Perr Schuurs - 1,8 lordi (1,4 netti)

Saul Coco - 1,7 lordi (0,9 netti)

Cyril Ngonge - 1,5 lordi (1,2 netti)

Ivan Ilic - 1,5 lordi (1,2 netti)

Gvidas Gineitis - 1,5 lordi (0,8 netti)

Franco Israel - 1,5 lordi (0,8 netti)

Marcus Pedersen - 1,3 lordi (0,7 netti)

Adam Masina - 1,3 lordi (1 netto)

Adrien Tameze - 1,3 lordi (1 netto)

Niels Nkounkou - 0,7 lordi (0,4 netti)

Saba Sazonov - 0,6 lordi (0,5 netti)

Ali Dembele - 0,6 lordi (0,3 netti)

Tino Anjorin - 0,6 lordi (0,3 netti)

Alberto Paleari - 0,6 lordi (0,3 netti)

Alieu Njie - 0,6 lordi (0,3 netti)

Mihai Popa - 0,4 lordi (0,2 netti)

Emirhan Ilkhan - 0,4 lordi (0,3 netti)

Zanos Savva - 0,3 lordi (0,2 netti)

Sergiu Perciun - 0,3 lordi (0,2 netti)

Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com