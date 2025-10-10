Stipendi Udinese, in estate è cambiato tutto. Zaniolo la ciliegina più costosa
Sono cambiati molti protagonisti nell'Udinese dopo i trasferimenti della finestra estiva di mercato, non ci sono più per esempio i capitani Thauvin e Bijol, e questo si riflette anche sul monte ingaggi, che è 'solo' il 17° della Serie A.
Il più pagato nella rosa dell'Udinese è anche il regalo di fine mercato che si sono concessi Nani, Inler e Pozzo, l'acquisto chiuso a ridosso della sirena di Zaniolo. Nessuno si avvicina ai guadagni dell'ex Inter e Roma, tra i friulani. Alle spalle di Zaniolo si trova il tandem con Kabasele e il nuovo centravanti portato dal mercato, il polacco Buksa, appena prima di un riferimento del presente come Solet. E a proposito di colonne della difesa, difficile pensare che Kristensen possa continuare ancora a lungo ad essere uno dei meno pagati dell'intera squadra.
MONTE INGAGGI UDINESE 2025/26 (25,3 milioni di euro lordi, 15,1 netti)
Nicolò Zaniolo - 3,3 milioni di euro lordi l'anno (1,8 netti)
Christian Kabasele - 1,7 lordi (0,9 netti)
Adam Buksa - 1,7 lordi (0,9 netti)
Oumar Solet - 1,3 lordi (0,7 netti)
Jurgen Ekkelenkamp - 1,3 lordi (0,7 netti)
Hassane Kamara - 1,2 lordi (0,9 netti)
Jesper Karlstrom - 1,1 lordi (0,6 netti)
Jakub Piotrowski - 1,1 lordi (0,6 netti)
Vakoun Bayo - 0,9 lordi (0,5 netti)
Sandi Lovric - 0,9 lordi (0,7 netti)
Maduka Okoye - 0,9 lordi (0,7 netti)
Kingsley Ehizibue - 0,9 lordi (0,7 netti)
Keinan Davis - 0,9 lordi (0,7 netti)
Rui Modesto - 0,7 lordi (0,4 netti)
Lennon Miller - 0,7 lordi (0,4 netti)
Nicolò Bertola - 0,7 lordi (0,4 netti)
Alessandro Zanoli - 0,7 lordi (0,4 netti)
Saba Goglichidze - 0,7 lordi (0,4 netti)
Razvan Sava - 0,7 lordi (0,4 netti)
Arthur Atta - 0,6 lordi (0,3 netti)
Jordan Zemura - 0,5 lordi (0,4 netti)
David Pejcic - 0,5 lordi (0,3 netti)
Oier Zarraga - 0,5 lordi (0,4 netti)
Daniele Padelli - 0,4 lordi (0,2 netti)
Iker Bravo - 0,4 lordi (0,2 netti)
Thomas Kristensen - 0,3 lordi (0,3 netti)
Alessandro Nunziante - 0,3 lordi (0,2 netti)
Matteo Palma - 0,2 lordi (0,1 netti)
Idrissa Gueye - 0,1 lordi (0,1 netti)
Abdoulaye Camara - 0,1 lordi (0,1 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
