Alexis Sanchez si sta prendendo il Siviglia. Ma davvero all'Udinese non c'era posto?

Alexis Sanchez non è uno banale, uno di quelli che riesci facilmente a confinare in panchina o comunque fuori dai titolari a lungo senza che si scateni una reazione, che succeda qualcosa. In molti avranno ancora in mente quel famoso "Eh, amigo. I campioni sono così", dopo aver deciso la Supercoppa Italiana per esprimere la voglia di avere più spazio in quell'Inter. Ma anche all'Udinese se ne sono accorti.

Il nostalgico ritorno di Alexis Sanchez tra i bianconeri del Friuli, infatti, è durato solamente una stagione. Ma in cuor suo, il cileno aveva probabilmente già capito l'antifona dopo poche settimane dal suo arrivo a Udine. Con il suo allenatore Runjaic il feeling non è mai scattato davvero e le ripetute esclusioni hanno finito per incrinare ulteriormente un rapporto non proprio felice.

Tanto che in estate El Nino Maravilla ha deciso di cambiare aria e tornarsene in Spagna. In quel di Siviglia si sta facendo valere, la prestazione offerta nel 4-1 al Barcellona prima della sosta parla per lui e fa credere che si stia conquistando finalmente quel posto al sole che tanto agognava. E fa venire più di un dubbio pure sul fatto che l'Udinese proprio non potessero concederglielo.

ALEXIS SANCHEZ - SIVIGLIA

Presenze: 5

Da titolare: 2

Reti: 2

Assist: 1