Stramaccioni: "Napoli, che differenza di personalità. Inter? Pesano più i passi falsi del Milan"

Andrea Stramaccioni, ex allenatore anche dell'Inter e oggi opinionista per DAZN, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, spiegando come tutte le big abbiano dei rimpianti, sottolineando una volta di più le difficoltà del Napoli in trasferta: "È palese la differenza di personalità della squadra nell'imporre il proprio calcio lontano dal Maradona. Lukaku può aiutare Conte da questo punto di vista".

Stramaccioni stravede invece per Cristian Chivu, di cui ha elogia l'impatto nel mondo Inter, che comunque conosceva visto il suo passato: "Sta lavorando benissimo sul campo e sulla testa della squadra, ma ha un calendario terribile al rientro dalla Supercoppa". Si è parlato tanto dei suoi passi falsi contro le big, ma a pesare di più per lui oggi sono i pareggi del Milan contro le medio-piccole perché i nerazzurri non hanno mai demeritato nei ko".

Il suo giudizio sulle favorite per lo Scudetto è dunque il seguente: "Inter e Napoli sono favorite allo stesso livello, ma la squadra di Chivu ha convinto di più. Il Milan non ha le coppe e ha un grande allenatore, ma gli serve una punta almeno". La chiave per il Diavolo sarà quella di rimanere attaccato fino al derby di marzo: "Se ci riuscirà, niente sarà impossibile".