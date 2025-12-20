Stramaccioni: "Roma meglio con Ferguson, Dybala forse non ha più l'età per fare il falso 9"

Al termine di Juventus-Roma, gara vinta dai bianconeri, l'allenatore Andrea Stramaccioni ha analizzato la partita dal punto di vista dei giallorossi, ancora k.o. in un big match: "Le partite perse contro le big hanno un denominatore comune, cioè che la Roma le interpreta bene all'inizio, mette in difficoltà l'avversario, poi perde.

L'insoddisfazione di Gasperini riguardo l'attacco è palese. Un allenatore che cambia tre giocatori su tre in attacco dopo dieci minuti del secondo tempo, un allenatore che urla tanto a Bailey per la posizione. Con Ferguson la Roma fa altre cose, è un riferimento, con Dybala invece soffre. Dybala è il giocatore di maggior talento della Roma, ma soffre in quella posizione. Forse non ha più l'età per giocare in quella posizione, o comunque non dal primo minuto e contro avversari come Bremer.

Per la Roma c'è un bicchiere mezzo pieno, ossia il primo tempo, e un bicchiere ancora da chiarire, ossia la composizione dell'attacco. Che poi nella sua carriera l'attacco è sempre stato il fiore all'occhiello di Gasperini, il tridente d'attacco di Gasperini segna sempre tanto e ora no".