Svaligiata casa di Zaniolo a Udine, lui: "Se volevate delle borsette, potevate chiedere"
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Nella notte è stata rapinata la casa di Nicolò Zaniolo a Udine.
A dare la notizia è stato lo stesso attaccante dell'Udinese tramite le proprie pagine social. Sulle sue Instagram Stories, infatti, ha scritto: "Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io ero in casa, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo!!".
Quindi in una successiva Stories di Instagram, Zaniolo ha ulteriormente precisato come lui non si trovasse nella sua abitazione al momento dell'effrazione da parte dei rapinatori. Ha infatti aggiunto l'attaccante: "Io non ero in casa! Magari ci fossi stato".
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